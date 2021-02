Menneskerettsaktivistar og journalistar blir likviderte i Afghanistan

utenriks

Rapporten frå FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) måndag dekkjer perioden mellom 1. januar 2018 og 21. januar 2021. 32 av offera var menneskerettsaktivistar og 33 var medietilsette.

Likvideringane har vorte trappa opp under fredssamtalane mellom den afghanske regjeringa og Taliban dei siste månadene. Elleve personar skal ha vorte drepne sidan september i fjor. Angrepa fører til at mange journalistar sensurerer sitt eige arbeid, sluttar, eller forlèt landet for å sikre seg sjølv og familien.

Rapporten peikar likevel ikkje på Taliban åleine. Han ber afghanske styresmakter om å verne sivilsamfunnet betre, og ikkje-statlege aktørar, mellom dei Taliban, om å etterforske alle angrep dei blir skulda for.

