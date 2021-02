Israel: Bli vaksinerte, få pizza

utenriks

I bydelen Jaffa i Tel Aviv, der det er mange arabisktalande innbyggjarar, blir det tilbode hummus og kanafeh, eit populært ostebrød. I Kiryat Shalom får innbyggjarar som vaksinerer seg, pizza og kaffi. Føresetnaden er at dei beviser at dei har teke vaksine og at dei bur i nabolaget.

Det var nabobyen Bnei Brak, der det bur svært mange ultraortodokse jødar som er skeptiske til vaksinasjonskampanjen, som først fekk ideen.

Der kan innbyggjarar som har vorte vaksinerte, få servert tsjolent, ein rett som jødar typisk et på sabbaten.

