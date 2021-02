Advokat: Rettsmøte for Aung San Suu Kyi

utenriks

Verken Suu Kyi (75) eller den avsette presidenten Win Myint har vore sett offentleg sidan militærkuppet i landet.

Tidlegare regjeringssjef Suu Kyi er i husarrest, og medlemmer av partiet hennar har fått høyre at ho er ved god helse.

Advokat Khin Maung Zaw opplyser at det skal haldast rettsmøte for Myint og Suu Kyi tysdag og onsdag. Begge vil truleg delta via videolink.

Samtidig held protestane fram mot kuppet over store delar av landet. Fleire vart skadde då politiet måndag skaut gummikuler mot demonstrantar i byen Mandalay, melder lokale medium.

Får ikkje møtast

Suu Kyi er sikta for oppbevaring av ulovleg importerte walkietalkiar. Husarresten hennar er forlengd fram til onsdag.

Advokat Khin Maung Zaw seier han jobbar for å få møte Suu Kyi og Myint, men at han så langt ikkje har fått lov til det.

Husarrest er på ingen måte noka ny oppleving for Suu Kyi. Myanmar var eit militærdiktatur fram til rundt 2011, og før dette måtte Suu Kyi i lange periodar halde seg i bustaden sin.

Både Suu Kyi og Win Myint høyrer til partiet NLD. Også partitoppen Win Htein er arrestert, og truleg vil han og bli representert av advokat Khin Maung Zaw.

Nettet vart stengt

Under og etter militærkuppet har internettsambandet fleire gonger vorte kutta over store delar av Myanmar.

Telenor er ein av dei største teleoperatørane i landet og har fleire gonger fått ordre om å kutte eller avgrense nettilgangen for abonnentane. Selskapet opplyste søndag at det igjen hadde fått beskjed om å stengje tilgangen til delar av nettet.

Organisasjonen Netblocks opplyser at omtrent heile Myanmar var utan internett i åtte timar fram til måndag morgon lokal tid.

Litt seinare på dagen var det nye protestar i den største byen i landet Yangon, mellom anna ved USAs ambassade. Nokre av demonstrantane hadde plakatar der dei bad det amerikanske militæret gripe inn.

Fleire vidaregåande elevar fortel at dei vart spylte med vasskanonar og slått av politiet under ein demonstrasjon i hovudstaden Naypyidaw.

(©NPK)