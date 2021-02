Svensk koronaforskar sluttar etter hatmeldingar og truslar

utenriks

– Ei skremmande og fullstendig uakseptabel utvikling, skriv Kis norske rektor Ole Petter Ottersen i eit blogginnlegg.

Ludvigsson, som også er barnelege ved Örebro universitetssjukehus, har fått hatmeldingar og truslar for forskinga si, mellom anna ein studie som viste at grunnskulelærarar er mindre utsette for å bli alvorleg sjuke av koronavirus enn andre vaksne.

– Helse og velvære går først. Når ein ligg vaken på natta og morgonen, og ikkje får sove, er det ikkje verd det. På sett og vis er det keisamt likevel, for det betyr at den andre sida har vunne, seier Ludvigsson til SVT.

Ludvigsson har tidlegare politimeldt fleire truslar. Forskingsminister Matilda Ernkrans seier det som har skjedd er «leit og djupt alvorleg.» Ho kallar hat og truslar mot forskarar ein alvorleg sjukdom, og meiner det er ekstra alvorleg i dette tilfellet, sidan det blir retta mot nokon som forskar på covid-19.

– Dette er så alvorleg at alle vi som vernar om fri forsking, akademisk fridom og grunnleggjande demokratiske fridommar og rettar bør reagere med ryggmergen og fordømme slike handlingar på det sterkaste, skriv Ottersen vidare.

(©NPK)