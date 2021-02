Stockholm krev klar tale om vaksinasjonsstrategi

utenriks

– For min del er det veldig frustrerande å ikkje kunne gi klar beskjed til dei som no står for tur til å få vaksinen sin, seier vaksinesamordnaren i regionen, Magnus Thyberg, i ei pressemelding fredag.

– Innbyggjarane har rett til å vite meir om tidsplanen, men når føresetnadene blir så kraftig endra, er det veldig vanskeleg å prate om noko anna enn voner og førebelse planar, seier han vidare.

Som følgje av forseinkingar i leveransane frå vaksineprodusentane har Stockholm måtta justere ned talet på leveransar i februar frå drygt 560.000 til mindre enn 150.000.

