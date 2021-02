Ny dag, nye demonstrasjonar i Myanmar

utenriks

Så langt har mellom anna ei rekkje lærarar, byråkratar og flygeleiarar slutta seg til demonstrasjonane. Det blir til og med meldt at nokre politifolk har slutta seg til demokratiforkjemparane.

– Dei som er borte frå arbeidsplassen blir bedne om å vende tilbake umiddelbart, utan å fokusere på det kjenslemessige, seier den nye militærleiaren i landet, Min Aung Hlaing.

1. februar gjorde militæret i Myanmar eit kupp som gjorde slutt på eit tiår med demokratisk styre. Statsleiar Aung San Suu Kyi vart truleg sett i husarrest, men situasjonen hennar er ikkje stadfesta.

Førebels har dei fleste demonstrasjonane gått fredeleg for seg, men nokre stader har politiet brukt tåregass, vasskanonar og gummikuler mot demonstrantane. Det skal ha vore nokre tilfelle der skarp ammunisjon har vorte brukt.

Torsdag innførte USA sanksjonar mot militærregimet i landet, gjennom mellom anna å fryse midla deira i amerikanske bankkontoar.

Fredag var ein offentleg høgtidsdag i Myanmar, og det er tradisjon for at ein lauslèt fangar frå det overfylte fengselsvesenet på slike dagar. Denne gongen har over 23.000 innsette fått straffa si avkorta, men dei drygt 260 som har vorte arrestert av politiske årsaker sidan kuppet er ikkje blant dei.

