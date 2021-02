Netanyahu ventar på telefon frå Biden

utenriks

Tre veker etter innsettinga som president har Biden framleis ikkje ringt Netanyahu. Biden har ringt ei rekkje andre leiarar verda over, men altså enno ikkje til Israels statsminister.

Observatørar meiner det kan vere eit teikn på at USA ikkje lenger vil gi carte blanche til sine israelske allierte. Israel er rekna som USAs næraste allierte i Midtausten.

Eit brot med Trump

At Biden held tilbake er eit klart brot med forgjengaren Donald Trump. Trump og Netanyahu hadde eit svært nært forhold, og Trump vakte stor begeistring blant svært mange i Israel.

I sin første, viktige politiske tale nemnde ikkje Biden Israel då han snakka om USAs alliansar.

Stilla har skapt uro i politiske krinsar i Israel, men Netanyahu sjølv har tona ned mangelen på kontakt.

Netanyahu har understreka at forholdet mellom USA og Israel er sterkt. Biden og Netanyahu har dessutan hatt eit hjarteleg forhold i mange år, og dei to snakka saman etter valet i haust.

Republikanarane har derimot allereie vore ute med kritikk. Trumps FN-ambassadør, Nikki Haley, skulda i eit intervju med Fox News Biden «for å avfeie venner som Israel, mens han hygger seg med fiendar som Iran».

Nyval i Israel i mars

Observatørar meiner at Biden sannsynlegvis er tilbakehalden med å ha mykje kontakt med Netanyahu før valet i Israel 23. mars, det fjerde valet på to år. Valet kan gjere slutt på Netanyahus svært lange tid som statsminister.

Men under Biden blir det neppe nokre store endringar i USAs forhold til Israel. Biden har sjølv sagt han er klart pro-Israel.

Biden-administrasjonen har òg gjort det klart at dei ikkje vil endre fleire av Trumps avgjerder om Israel, som å flytte USAs ambassade. Trump tok den kontroversielle avgjerda om å flytte USAs ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

Men medan Trump trekte USA frå atomavtalen med Iran, har Biden allereie teke skritt for å ta opp att avtalen med Iran. Biden vil òg ta opp att sambanda til palestinarane og gjeninnføre hjelp til palestinske flyktningar.

Ønskjer raudt lys

Leiaren for den liberale proisraelske organisasjonen J-Street i USA, Jeremy Ben Ami, meiner at Biden-administrasjonen bør reversere mykje av Trumps politikk.

– Under Trump-administrasjonen fekk Israel grønt lyst til å gjere kva dei ville på Vestbreidda og kunne halde fram ei uhemma annektering. Vi håpar no at det i staden vil blinke raude lys, seier Ben Ami.

Han håpar at Biden-administrasjonen vil gjere det klart at det får konsekvensar dersom Israel held fram med å setje opp nye busetjingar.

