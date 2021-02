Militærjuntaen i Myanmar lauslèt over 23.000 fangar

utenriks

Ifølgje kunngjeringa får 23.314 myanmarske og 55 utanlandske fangar amnesti, melder Reuters.

Lauslatinga kjem som ei følgje av at landet «etablerer eit nytt demokratisk styre med fred, utvikling og disiplin for å gjere fangane til anstendige borgarar, for å tilfredsstille folket og for å skape eit humanitært grunnlag», heiter det i fråsegna.

Den ytterleggåande buddhistiske munken Wirathu, som er kjent for den harde retorikken sin mot rohingyaer og andre muslimar, og Hla Saw, ein høgt rangert medlem av det militærstøtta partiet USDP, skal vere blant dei som blir lauslatne, melder nyheitsbyrået Myanmar Now.

