Forsvarar meiner Trumps tale var fredeleg og patriotisk

Forsvararen fortalde senatorane at Trump hadde rett til å nekte for valresultatet i 2020. Han refererte til Trumps tale, som vart halden før storminga av Kongressen 6. januar, og sa at han ikkje oppmoda til vald.

– Ikkje noko i teksten kan tolkast som at det oppmuntrar, tolererer eller lokkar fram ulovleg aktivitet, sa van der Veen.

Han la til at Trump i talen oppmoda til «ivrig og patriotisk å marsjere til kongressbygningen.»

Advokaten seier at det òg finst bevis for at demonstrantane hadde planlagt opprøret før Trumps tale den dagen.

