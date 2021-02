FNs menneskerettsråd møtest – krav om tiltak mot kuppmakarane i Myanmar

utenriks

I eit møte i FNs menneskerettsråd fredag ber Andrews FNs tryggingsråd vurdere våpenboikott, reiseforbod og internasjonale domstolar som reaksjonar mot kuppmakarane. Andrews seier òg at det finst stadig sterkare bevis for at militæret har skote med skarpt mot demonstrantar.

Han meiner fleire land bør følgje dømet til USA og New Zealand og innføre handelsstopp på eiga hand. Samtidig vektlegg Andrews at sanksjonane ikkje må ramme uskuldige borgarar i Myanmar, og at ein må sørgje for støtte til dei mange tusen prodemokratiske demonstrantane som har vore ute i gatene i ei veke for å protestere mot militærkuppet.

– Vi ber alle medlemmer av rådet om å slutte seg til USA med fleire, og stille krav til dei som står bak kuppet, sa USAs utsending Mark Cassayre.

Dette er det første formelle utspelet USA gjer i FNs menneskerettsråd sidan maktskiftet i Washington. Landet forlét rådet etter ordre frå president Donald Trump i 2018.

