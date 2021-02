Europeiske makter: Iran øydelegg for seg sjølv

utenriks

Fråsegna kjem etter at Iran dei siste dagane har byrja å produsere uranmetall, som er eit brot på avtalen.

– Når dei no trappar opp brota på avtalen, mistar Iran moglegheita til igjen å ty til diplomati for å gjennomføre måla i avtalen, seier dei tre europeiske landa.

Den internasjonale atomavtalen mellom Iran og seks stormakter – USA, Russland, Kina og dei tre europeiske landa – vart forhandla fram i 2015.

Avtalen gjekk ut på at Iran trappa ned atomprogrammet sitt og opna for meir innsyn mot at Vesten oppheva økonomiske sanksjonar mot landet.

USA forlét avtalen under Donald Trump i 2018 og innførte igjen etter dette endå hardare sanksjonar enn dei tidlegare FN-sanksjonane. Det er håp om at den nye presidenten Joe Biden skal få fart på forhandlingane igjen.

(©NPK)