Draghi er venta å seie ja til å danne regjering i Italia

utenriks

Den tidlegare sjefen for Den europeiske sentralbanken ESB fekk 3. februar i oppdrag å danne ei ny nasjonal samlingsregjering i Italia.

Sidan har nesten alle partia i nasjonalforsamlinga gitt si støtte til at han kan leie ei samlingsregjering. Dermed blir det forventa at den 73 år gamle økonomen vil godta mandatet. Han kan òg komme til å presentere ei liste over regjeringsmedlemmer i møtet med presidenten.

Giuseppe Contes sentrum-venstre-koalisjon braut nyleg saman som følgje av intern usemje om krisestøtte frå EU.

