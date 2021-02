utenriks

Pressekonferansen skjer klokka 11, ifølgje nyheitsbyrået Ritzau.

Under ein større politiaksjon på Sjælland frå 6. til 8. februar vart til saman 13 personar arresterte. Sju personar er varetektsfengsla og sikta for å ha planlagt eller medverka til forsøk på terrorangrep. Ytterlegare seks personar med tilknyting til saka vart torsdag framstilt for varetektsfengsling i Holbæk. I tillegg er éin person arrestert i Tyskland.

