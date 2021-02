Biden skal sleppe inn 25.000 asylsøkjarar frå Mexico

utenriks

Den amerikanske regjeringa planlegg å byrje med å opne to grensestasjonar som kan ta imot 300 søknader per dag, medan ei tredje grensepassering får noko lågare kapasitet. For å unngå stor tilstrøyming før opninga, er det førebels ikkje opplyst kva grensestasjonar dette gjeld.

Dermed er president Joe Biden i ferd med å oppfylle eit valløfte om å reversere eitt av tiltaka til Donald Trump for å redusere asylinnreisene til landet. Rundt 70.000 asylsøkjarar er ein del av ordninga som pålegg dei å vente på mexicansk side av grensa. Nokre få har sloppe inn i USA, med beskjed om å møte i retten.

– President Biden har gjort det klart at vi vil attskape eit trygt, ryddig og humant immigrasjonssystem. Dette er ein del av innsatsen vår for å reformere ein innvandringspolitikk som ikkje er i tråd med verdiane våre, seier tryggingsminister Alejandro Mayorkas. Departementet hans understrekar samtidig at endringa ikkje skal tolkast som at det er fritt fram for uregelmessige innkomstar til USA.

