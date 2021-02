Ukraina forbyr russiske koronavaksinar

utenriks

Det er eit omgrep Ukraina har brukt om Russland sidan 2015.

Ifølgje den ukrainskspråklege versjonen av Deutsche Welle vart lova godkjend i parlamentet 29. januar. Måndag vart ein resolusjon med same ordlyd vedteke av regjeringa. Dermed avviser den provestlige regjeringa oppmodingane frå prorussiske politikarar om å godkjenne den russiske Sputnik V-vaksinen.

President Volodymyr Zelenskyj har fått sterk kritikk for at vaksinasjonen mot koronaviruset har gått langsamt for seg i Ukraina. Førebels har ingen vaksinedosar komme landet, og planen er at dei første pasientane skal få stikk i armen seinare i februar.

