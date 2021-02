Sverige kan få pengar tilbake frå Pfizer

utenriks

Saman med resten av EU-landa kan Sverige får kompensasjon for å ha gått glipp av dosar, seier vaksinekoordinator Richard Bergström til Dagens Nyheter.

Partane har vore usamde om kor mange dosar det er i kvart glas. Opphavleg var det fem, men 8. januar vart dette justert fordi det viste seg at det var mogleg å få ut seks dosar, og Pfizer byrja å ta betalt for éin dose ekstra per glas.

Dei svenske regionane hadde rett nok ikkje utstyr til å hente ut alle dosane og stansa derfor betalingane. Bergström seier at dei landa som kan dokumentere at dei ikkje har fått ut alle dosane, kan få pengar tilbake for uutnytta dosar.

