Stort narkotikalager avslørt i New York

utenriks

Påtalemakta uttalte onsdag at dei òg beslagla 1.000 fentanyltablettar og nesten 200.000 dollar i kontantar.

Luis Martinez er skulda for å ha drive det store lageret i nabolaget Ridgewood i Queens i New York, drygt åtte kilometer aust for Times Square. Han tilsette tre kvinner til å hjelpe med å importere og pakke om narkotika, og han hadde ein ryggsekk med kontantane på seg då han vart arrestert, opplyste påtalemakta.

Innsatsleiar Ray Donovan frå det amerikanske narkotikapolitiet DEA kallar opplegget «eit høgst sofistikert narkotikalager midt i hjartet av Queens.»

– Lageret inneheldt narkotika til ein verdi av nesten 12 millionar dollar og var ei opioidlandmine som kunne fordelt hundretusenvis av heroindosar over heile det nordaustlege i USA, seier Donovan i ei fråsegn.

(©NPK)