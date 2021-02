utenriks

Biodrivstoff, lading for elbilar og fornybare energikjelder er noko av det Shell skal satse pengar på. Den britisk-nederlandske oljegiganten oppgir at oljeproduksjon nådde toppen i 2019 og at råoljeproduksjonen minskar gradvis.

– I dag legg vi fram ein strategi for å setje fart på overgangen til å bli ein leverandør av utsleppsfrie energiprodukt og -tenester. Strategien skal presse ned karbonutsleppa og gi verdi til aksjonærar, kundar og samfunn, seier toppsjef Ben van Beurden torsdag.

