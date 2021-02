Senator: Trump visste at Pence vart evakuert

utenriks

Den republikanske senatoren opplyste onsdag til Politico at han snakka med Trump på telefon i det inntrengjarane nærma seg.

– Dei tok akkurat visepresidenten ut. Eg må gå, skal Tuberville ha sagt til Trump.

Opplysningane ser ut til å stadfeste at Trump var klar over at Pence og senatorane var i fare.

Telefonsamtalen skal ha funne stad omtrent samtidig med at Trump sende ut ei Twitter-melding der han kritiserte Pence for mangel på mot. Grunnen var at Pence ikkje hadde prøvd å stanse godkjenninga av resultatet av presidentvalet.

(©NPK)