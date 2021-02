Seks tidlegare regjeringsmedlemmer arresterte i Myanmar

utenriks

Avisa The Irrawaddy melder at ein av Suu Kyis næraste rådgivarar er blant dei arresterte som vart arrestert onsdag kveld. Bakgrunnen kan vere at Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati (NLD), har støtta opp om demonstrasjonane mot juntaen.

Demonstrasjonane heldt fram torsdag for sjette dag på rad. Dei fredelege demonstrasjonane held fram sjølv om tryggingsstyrkane bruker tåregass, vasskanonar og gummikuler. Somme stader skal det òg ha vorte skote med skarpt mot demonstrantane.

– Vi skal ikkje halde på i ei veke eller ein månad, men fram til Aung San Suu Kyi og president U Win Myint blir slopne fri, seier ein demonstrant til nyheitsbyrået AFP.

Mange stiller no spørsmål om kor lenge militæret vil tolerere at demonstrasjonane går føre seg før juntaen slår dei ned på langt meir brutalt vis. Militæret skal òg vere i gang med å planleggje mykje strammare restriksjonar på internett.

Onsdag kunngjorde USAs president Joe Biden at regjeringa kuttar tilgangen militærjuntaen har til middel på over 1 milliard dollar som ligg i amerikanske bankkontoar.

– Eg oppmodar igjen det burmesiske militæret til umiddelbart å setje fri demokratiske leiarar og aktivistar. Militæret må gi frå seg makta, sa Biden.

