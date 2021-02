Russland ber Iran vise atterhald etter produksjon av uranmetall

utenriks

– Vi forstår logikken i handlingane deira og Irans motiv. Likevel er det nødvendig å vise atterhald og ei ansvarleg tilnærming, seier Russlands viseutanriksminister Sergej Rjabkov til det statlege nyheitsbyrået Ria Novosti.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sa onsdag at dei hadde verifisert produksjon av 3,6 gram uranmetall på eit anlegg i Iran.

Atomavtalen frå 2015 skal hindre at Iran samlar inn uran som kan brukast til atomvåpen. Til gjengjeld lova USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland å oppheve sanksjonar mot landet.

Iran sa førre månad at dei undersøkte uranproduksjon. Rjabkov seier Irans grep demonstrerer Irans «vilje til å ikkje tole den noverande situasjonen». Iran har åtvara USA om at tida for å redde avtalen snart er ute.

Tidlegare president Donald Trump trekte USA frå atomavtalen i 2018. Då USA igjen byrja å stramme inn dei økonomiske sanksjonane, valde Iran å trappe opp atomprogrammet sitt. Noverande president Joe Biden har gjort det klart at han ønskjer å ta opp att atomavtalen med Iran.

