Demokrat Ted Lieu viste fleire av Trumps utsegner på sosiale medium etter storminga 6. januar. Han meiner det kjem klart fram at Trump ikkje har vist nokon anger, og at han var for seint ute med å fordømme angrepet på Kongressen.

Lieu meiner Trump òg vil påføre skade i framtida fordi han ikkje tek ansvar for rolla han hadde under angrepet på Kongressen.

14. januar la Trump ut ein video der han fordømde valden utført av støttespelarane ei veke tidlegare.

