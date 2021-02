Kvar tredje amerikanar seier klart eller truleg nei til koronavaksine

utenriks

Medan 67 prosent svarer at dei ønskjer vaksine eller allereie har vorte vaksinert, seier 15 prosent klart nei og 17 prosent truleg nei, viser ei meiningsmåling frå AP. 1.055 vaksne vart spurde.

Mange uttrykte tvil om tryggleiken og effektiviteten av vaksinane. Det skjer sjølv om det er opplevd få, om nokre, alvorlege biverknader etter koronavaksinasjonen i USA. Motstanden er større blant republikanarar, svarte, unge og menneske utan høgare utdanning.

USAs smittevernsjef Anthony Fauci har anslått at mellom 70 og 85 prosent av befolkninga må vere vaksinert for å kunne stoppe viruset. Landet har så langt registrert over 483.000 koronarelaterte dødsfall.

Epidemiologi-professor William Hanage på Harvard seier klart at 67 prosent ikkje er nok.

– Du må vaksinere ganske store delar av befolkninga før du ser ein reell effekt, seier Hanage.

Omtrent 33 millionar amerikanarar har fått minst éin dose med koronavaksine. Det utgjer rundt 10 prosent av befolkninga. Rundt 10 millionar er ferdigvaksinerte.

