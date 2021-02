Kongressmedlem: – Angrepet vart utført for Donald Trump

utenriks

Degette var ein av dei siste som vart evakuert under storminga. Ho seier at ho såg demonstrantane posere og laste opp bilete til sosiale medium.

Dei skal ha ropt at dei handla på ordre frå Trump.

– Angrepet vart utført for Donald Trump, etter instruksjonane hans, for å oppfylle ønska hans, sa Degette, som sit i aktoratet.

– Dette var ikkje ei skjult kriminell handling, la ho til.

Ho viste òg til chattetenesta Parler kor mange skreiv at ein borgarkrig var i gang, rett etter Trumps tale.

I tillegg meiner ho at det at dei fleste av opprørarane «ikkje gøymde seg», også er eit bevis på at dei trudde at dei handla med Trumps løyve.

(©NPK)