Kjelder til CNN: Trumps forsvararar trur dei blir ferdige med prosedyrane sine fredag

utenriks

Forsvararane vil fremje argumenta sine fredag, etter at demokratane blir ferdige med prosedyrane sine torsdag. Partane har opptil 16 timar kvar, men dei vil truleg ikkje bruke så lang tid, skriv nyheitskanalen.

Trumps forsvararar planlegg mellom anna å argumentere for at demokratane glorifiserer vald med skildringane sine av opprøret 6. januar. Dei vil òg hevde at rettssaka er grunnlovsstridig, skriv CNN.

På dag tre i riksrettssaka vil demokratane leggje vekt på kva rolle Trump hadde under storminga av Kongressen og dessutan åtferda hans før og etter.

(©NPK)