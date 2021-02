Isbrekollapsen i India belyser stort problem for Asias største elvar

utenriks

Fleire av dei største vassvegane i verda ligg i Asia. Ganges og Indus i India og Yangtze og Mekong i Kina strekker seg alle over tusenvis av kilometer. Milliardar av menneske får både drikkevatnet og levebrødet sitt frå desse elvane. No har klimaendringane og menneskeleg aktivitet sett dei under press.

Høgare temperaturar fører til at isbreane som matar elvane med smeltevatn, krympar, noko som truar vassforsyningane og dessutan aukar risikoen for jordskred og flaum. I tillegg skaper forureining og bygging av demningar problem for dei skjøre økosystema.

Katastrofen i Uttarakhand nord i India, der ein isbre kollapsa og førte til ein flaum i elva Dhauliganga, kravde livet til fleire titals personar. Mange er framleis sakna. Dhauliganga er ei sideelv til Ganges, som renn gjennom det nordlege india frå Uttarakhand heilt til Bangladesh.

Bresmelting og demningar

Det er framleis uklart kva som forårsaka raset frå isbreen, men det blir mistenkt at bygging av vasskraftverk i området kan ha bidrege. Området er svært seismisk aktivt.

– Området er sårbart. Det er ikkje eigna til tett bygging av vasskraftverk, seier Himanshu Thakkar frå South Asia Network on Dams, Rivers and People.

Han meiner det ikkje vart gjennomført nødvendig planlegging og geologiske undersøkingar før ein sette i gang med bygginga.

Klimaendringane har òg ført til at breane smeltar raskare enn før. Ein studie i 2019 anslo at isbreane i Himalaya hadde smelta dobbelt så raskt sidan hundreårsskiftet som i dei 25 åra før. Styrtflaumar har allereie vore eit problem i området i fleire år: i 2013 vart heile landsbyar rive bort av flaum og jordskred i Uttarakhand under monsunsesongen. 6.000 personar omkom.

I tillegg til risikoen for ulykker og katastrofar fører dei krympande isbreane til at folk i området mistar drikkevatn og jordbruksvatn.

Mekong-elva påverkar fleire land

Yangtze er Asias lengste elv. I 2020 var det rekordstor flaum i elva, der hundrevis omkom og tusenvis av heimar hamna under vatn. Miljøforkjemparar meiner dette er bevis på at klimaendringane har byrja å få konsekvensar.

Kina har òg bygd eit enormt nettverk av demningar i området. Styresmaktene meiner desse demningane forhindrar flaum, men andre peikar på at byggjeprosjekta har bidrege til jordskjelv og jordskred.

Særleg mykje uro skaper bygginga av demningar langs Mekong-elva. Den byrjar i Kina, men svingar etter kvart ned gjennom det søraustlege Asia. Elva låg på rekordlåge nivå gjennom heile 2019, noko som forårsaka kraftig tørke i Kambodsja, Laos, Thailand og Vietnam.

Meir uhyggjeleg motiv

Medan nokon peika på klimaendringar, bad andre organisasjonar Kina om å vere meir open rundt demningane dei byggjer – førebels er det elleve stykke langs den kinesiske delen av Mekong.

Dei søraustasiatiske landa byggjer likevel mange demningar sjølv – ofte med kinesisk finansiering. Enkelte ser eit meir overordna og uhyggjeleg motiv bak dei mange demningane.

– Det kinesiske kommunistpartiet styrer no nokre av dei mektigaste elvane i verda, som mange millionar menneske i nabolanda er avhengige av for mat, jordbruk, handel og tryggleik, seier Patricia Adams i den canadiske miljøorganisasjonen Probe International.

