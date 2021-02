Hertuginne Meghan vann søksmål mot avis

utenriks

Dommar Mark Warby meiner medieselskapet misbrukte den private informasjonen til hertuginna. Han seier Meghan, som er gift med britiske prins Harry, «hadde ei fornuftig forventning om at innhaldet i brevet ville halde fram med å vere privat».

Rettsavgjerda er ein stor siger for hertuginne Meghan og prins Harry, som i 2019 saksøkte avisa Mail on Sunday og eigaren Associated Newspapers for fem artiklar der delar av det handskrivne brevet er publisert.

Hertuginna har hatt eit anstrengt forhold til faren og skreiv brevet etter bryllaupet i 2018.

Associated Newspapers har nekta for skuldingane i søksmålet og seier det var vennene til hertuginna som gjorde brevet til faren til ei offentleg sak ved å beskrive det i magasinet People.

Harry og Meghan skuldar òg avisa for å ha brote opphavsretten, for å misbruke privat informasjon, og dessutan brot på Storbritannias datavernlov.

Ei rettssak var planlagd til hausten, men advokaten til hertuginna har tilbode eit forlik og hevda at Associated Newspapers ikkje har nokon reelle utsikter til å vinne saka. Rettsavgjerda på torsdag inneber at Meghan har vunne saka på grunnlag av personvernomsynet, men dommaren seier at ein «avgrensa rettssak» likevel bør finne stad for å avklare opphavsrettsspørsmåla.

(©NPK)