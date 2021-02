Endå ein dag med argument for at Trump må dømmast

utenriks

Demokratane er venta å runde av argumentasjonen sin når dei torsdag får ei ny moglegheit til å overtyde republikanarane om at dei må stemme ja til at ekspresidenten er skuldig.

Onsdag la klagarane fram fleire videoopptak av politikarar som flykta for livet då Trump-tilhengjarar storma kongressbygningen 6. januar. Fleire av klippa var frå overvakingskamera og politikamera og har tidlegare ikkje vore publiserte.

Vil vise alvoret

Klagarane samanlikna dette med Twitter-meldingar sende av Trump og argumenterte for at det var han som eggja folkemengda til å angripe Kongressen medan Senatet var i ferd med å godkjenne valresultatet og Joe Bidens siger.

For annan dag på rad vil klagarane argumentere for at Trump eggja til opprør med overlegg og igjen minne senatorane og amerikanarar som følgjer seansen på TV, om kor ille det gjekk og kunne ha gått under storminga.

Angrepet førte til at fem personar døydde, og to vart drepne – den eine ei kvinne som vart skoten og drepen av politiet, den andre ein politimann som vart drepen av folkemengda.

Endrar ikkje meining

Fleire av senatorane vart tydeleg skaka då dei onsdag vart viste videoklipp og vart minte om dei dramatiske timane. Det gjaldt òg fleire republikanarar, men lite tyder på at mange nok vil la seg overtyde og stemme for at Trump er skuldig.

Det blir kravd to tredels fleirtal for å få Trump dømt, noko som betyr at 17 republikanarar må slutte seg til rekkjene med dei 50 demokratane i Senatet. Men tidlegare i veka stemde alle republikanarane med unntak av seks for at det er i strid med grunnlova å stille ein tidlegare president for riksrett, noko som betyr at dei neppe stemmer for at han er skuldig.

Den første riksrettssaka mot Trump for eitt år sidan varte i tre veker. Denne gongen er saka venta å vere over på få dagar.

Fredag er det Trumps forsvarsteam som skal presentere argumenta sine for kvifor Trump må frikjennast. Somme republikanarar ventar ifølgje Politico at forsvararane vil hevde at også demokratar har oppmuntra til vald ved å vise til utsegner under fjorårets protestar mot rasisme og politivald i kjølvatnet av drapet på George Floyd.

(©NPK)