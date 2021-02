Al-Qaidas leiar i Jemen har dukka opp i ny video

utenriks

Dermed kan Khalid Batarfi framleis vere på frifot, eit år etter at han overtok som leiar for al-Qaida på den arabiske halvøya (AQAP).

Både SITE, ein organisasjon som overvaker ekstremistiske grupper, og to lokale stammeleiarar melde torsdag at Batarfi er å finne i ein video som vart offentleggjord av den ytterleggåande islamistgruppa dagen før.

Videoen er 20 minutt lang og opnar med klipp frå storminga av Kongressen 6. januar. Batarfi seier mellom anna at storminga «berre er toppen av isfjellet som kjem til å ramme dei». Videoen har tittelen «Amerika, og den smertefulle omleiringa».

I ein FN-rapport som vart overlevert FNs tryggingsråd førre veke, blir det hevda at Batarfi vart arrestert under ein operasjon i byen Ghayda i Jemen i oktober.

To lokale leiarar i området der AQAP framleis er aktiv, har sagt til nyheitsbyrået AFP at det er svært sannsynleg at mannen som vart arrestert, er ein annan medlem av gruppa.

(©NPK)