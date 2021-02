UD svarer FN: Kan ikkje hente mødrer og barn frå Al-Hol-leiren

utenriks

Forholda i leirane kan utgjere tortur eller umenneskeleg behandling i samsvar med folkeretten, heitte det i eit brev som gjekk frå FN-gruppa til Utanriksdepartementet (UD) måndag. Noreg og 56 andre land vart bedne om å handle umiddelbart.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) stadfestar at UD har fått brevet, og at dei vil svare på det.

– Regjeringa følgjer situasjonen for framandkrigarane og barna deira og er djupt bekymra for barna som er i leirar i Syria. Desse barna lever under vanskelege forhold og er sett i ein svært alvorleg situasjon av foreldra sine, seier Halvorsen til NTB.

UD presiserer samtidig at dei attverande kvinnene som lever i dei syriske leirane, ikkje har bede norske styresmakter om hjelp til å returnere til Noreg. Dermed er det ikkje noko UD kan gjere.

– Mødrene må samtykkje

Foreldre har rett til å bestemme kvar eit barn skal bu eller opphalde seg, og utanrikstenesta kan ikkje hente barn frå utlandet i strid med dette, påpeikar Halvorsen.

– Dette gjeld uavhengig av årsak til at barnet er i utlandet. Dette inneber at for barn som er i følgje med foreldra sine, må desse samtykke til at utanrikstenesta eventuelt hjelper til med utreise for barna, seier han.

I juni 2019 vart fem foreldrelause norske barn henta heim frå Al-Hol, og i januar i fjor hjelpte norske styresmakter slik at ei kvinne og dei to barna hennar kunne reise heim. Den 30 år gamle kvinna er no tiltalt for å ha delteke i ekstremistgruppene Nusrafronten og IS. Ho erkjenner hovudtrekka i handlingane, men nektar straffskuld.

– Begge sakene var ekstraordinære og vart gjennomførte på eit tydeleg humanitært grunnlag, seier Halvorsen.

Redd barna ber UD gjere meir

Redd barna har tidlegare bede om at norske styresmakter må gjere meir for å komme i dialog med mødrene for å få henta barna ut av leirane. Dette er avvist av UD, som overfor Aftenposten peika på at Noreg ikkje har forpliktingar etter barnekonvensjonen eller andre menneskerettskonvensjonar når det gjeld dette.

Organisasjonen meiner likevel at Noreg bør ta ei meir aktiv rolle. UD bør kunne gå i dialog med mødrene og opplyse om kva som ventar dei når dei kjem til Noreg, meiner Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– Like før jul henta Finland heim to mødrer og seks barn frå Al-Hol. Finske UD grunngav heimhentinga med at det var den einaste måten å ta vare på rettane til barna på, og at det ville vere farlegare å la dei vekse opp i eit radikalisert miljø, seier Fylkesnes.

Flest kvinner og barn

Til saman var det fire norske kvinner og fire norske barn i leirane Al-Hol og Roj i desember, ifølgje Aftenposten.

FNs ekspertgruppe, som vart leidd av spesialrapportør Fionnuala Ni Aolain, viser i brevet til at over 64.000 menneske er innesperra i leirane. Dei fleste er kvinner og barn, og ein del er utlendingar som har familieband til IS-medlemmer.

I tillegg til Noreg er mellom anna Sverige, Danmark, USA og Russland bedne om å hente heim eigne borgarar frå leirane.

Frp ønskjer internasjonalt straffetribunal

Framstegspartiets nestleiar Sylvi Listhaug seier kravet byggjer på ein fullstendig absurd logikk, og ho meiner FN undergrev eit viktig folkerettsleg prinsipp.

– Dette er personar som hatar vestlege liberale verdiar, som ytringsfridom, religionsfridom og rettsstaten. Desse vil FN no at vi skal gi ein gullbillett inn i Europa, seier Listhaug.

I utkast til nytt partiprogram heiter det at Frp vil arbeide for å opprette ein internasjonal straffedomstol for terrorisme og alvorlege lovbrot gjort i land utan fungerande rettsapparat. Frp vil òg at lovbrot skal straffeforfølgjast der hendinga fann stad.

