Tsunamivarsel i store delar av Stillehavet

Australias meteorologiske institutt har stadfesta tsunamien på Twitter. Den truar førebels Lord Howe Island, ei Australsk øy i Stillehavet med rundt 350 innbyggjarar.

På New Zealand er det venta bølgjer på opptil ein meter over normalen langs delar av kysten, skriv avisa New Zealand Herald.

Amerikanske medium melder at styresmaktene ikkje meiner tsunamien utgjer nokon fare for den amerikanske vestkysten.

Så langt har det ikkje komme meldingar om øydeleggingar.

Skjelvet fann stad like etter midnatt torsdag morgon lokal tid, om lag 415 kilometer aust for Vao i Ny-Caledonia. Episenteret hadde ei djupne på 10 kilometer, ifølgje det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS.

– Farlege tsunamibølgjer frå dette jordskjelvet er mogleg innan dei neste tre timane, heiter det i eit varsel frå det Hawaii-baserte tsunamivarslingssenteret for Stillehavet.

