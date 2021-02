Saudiarabisk kvinneaktivist lauslaten etter nesten tre år i fengsel

utenriks

Søstera hennar skreiv onsdag på Twitter at al-Hathloul (31) no er heime, ifølgje nyheitsbyrået AP.

Al-Hathloul fekk merksemd i heile verda då ho i 2014 vart arrestert for å ha protestert mot forbodet mot kvinnelege bilførarar i Saudi-Arabia.

– Glad for å høyre at Loujain Hathloul endeleg er trygt heime etter å ha vore fengsla i meir enn 1.000 dagar. Noreg oppmodar saudiarabiske styresmakter om å lauslate alle menneskerettsforsvararar, inkludert alle kvinnelege menneskerettsforsvararar, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei fråsegn.

Køyreforbodet vart oppheva like før al-Hathloul i 2018 vart arrestert saman med ti andre kvinneaktivistar.

Seks års fengsel

Rett før nyttår vart ho dømd til nesten seks års fengsel for brot på Saudi-Arabias terrorlovar. Men delar av dommen var på vilkår, og familien hennar opplyste at ho kanskje ville sleppe ut av fengsel i løpet av nokre månader.

Menneskerettsorganisasjonar har beskrive dommen mot al-Hathloul som politisk motivert. Al-Hathloul har sjølv fortalt om tortur og seksuelle overgrep under avhøyr.

Også i fengselet har ho kritisert menneskerettsbrot i Saudi-Arabia, og ho starta ein sveltestreik i protest mot fengslinga. Saman med andre kvinnelege aktivistar fortalde ho saudiarabiske dommarar om torturen dei skal ha vore utsette for.

Nominert til fredsprisen

SV-politikarane Karin Andersen og Kari Elisabeth Kaski har fleire gonger nominert al-Hathloul til Nobels fredspris, seinast i år. Dei peikar på at lauslatinga kjem som følgje av «massivt press fra menneskerettsorganisasjoner og styresmakter verden over».

– Internasjonalt press nyttar. Etter nesten tre år i fangenskap får Loujain dra heim til familien. Men kampen for fridommen hennar og fridommen til andre aktivistar held fram, seier Andersen.

Politisk rådgivar Ina Tin i menneskerettsorganisasjonen Amnesty gleder seg òg over lauslatinga.

– Dette er ein stor siger for aktivistar over heile kloden, meiner ho.

Samtidig påpeikar Tin at al-Hathloul og andre som no er lauslatne i Saudi-Arabia, ikkje får lov til å forlate landet. Familien til al-Hathloul opplyser at ho er pålagt tre års prøvetid.