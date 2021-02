Luftforureining tek millionar av liv

utenriks

I 2018 døydde over åtte millionar menneske ein for tidleg død på grunn av dei små partiklane som blir danna under forbrenning av fossilt brennstoff som olje, gass og kol. Det svarer til nærare 20 prosent av dødsfalla blant vaksne verda over. Det viser ein ny studie som amerikanske og britiske forskarar har samarbeidd om. Studien er offentleggjord i tidsskriftet Environmental Research.

Med satellittdata har ein tidlegare berre sett noko av omfanget av luftforureining. Forskarane har no nytta ein metode der dei på detaljert vis har kopla saman utsleppskjelder og befolkningsmønster. Høgoppløyselege modellar har gjort det mogleg med ein meir nøyaktig studie av effekten av utsleppet lokalt.

Viser høgare dødstal

Den detaljerte studien viser at talet som blir ramma av luftforureining, er høgare enn det ein tidlegare har anteke.

Den giftige cocktailen av små partiklar frå forbrenning av olje, gass og spesielt kol, påfører millionar av menneske ein for tidleg død. Spesielt gjeld dette i Asia. Hardast ramma er Kina og India, men også Bangladesh, Indonesia, Japan og USA står høgt på lista.

Ein viktig helsefare

– Vi diskuterer ofte farane ved fossilt brennstoff når det gjeld CO2-utslepp og klimaendringar. Men vi overser helsefarane, seier medforfattar og professor Joel Schwartz til AFP.

– Moglegheita til å forhindre millionar av for tidlege dødsfall burde òg vere eit kraftfullt insentiv for politikarane til å skifte ut fossilt brennstoff med grøn energi, seier Schwartz.

Befolkninga i Asia hardt ramma

I dei hardast ramma områda i Asia reduserer forureininga den gjennomsnittlege levetida med 4,1 år.

I Europa er levetida redusert med åtte månader – gjennomsnittleg.

Luftforureining drep 19 gonger så mange menneske som malaria, ni gonger meir enn hiv/aids og tre gonger så mange som alkohol.

Barn er meir sårbare

Effekten av luftforureininga hopar seg opp. Det betyr at ein gjennom livet får tiltakande plager, som til slutt gir auka risiko for hjarte- og karsjukdommar, kreft og luftvegssjukdommar.

Barn er ekstra sårbare for partikkelforureining. Det kjem mellom anna av at luftvegane ikkje er fullt ut utvikla og at barn for kvart andedrag òg får i seg meir forureining per kilo kroppsvekt.

I USA meiner forskarane at det døyr rundt 900 barn før fylte fire år på grunn av luftforureining frå fossilt brennstoff. I Europa er talet rundt 600.

