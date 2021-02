Ingen babyboom i Kina – fødselstala fell framleis

utenriks

Etter fleire tiår med eittbarnspolitikken endra Beijing reglane i 2016, og det vart tillate for familiar å få to barn. Bakgrunnen var bekymring for kombinasjonen av ei aldrande befolkning og ein krympande arbeidsstyrke.

I fjor vart det registrert 10,04 millionar fødslar, viser fødselsstatistikk som vart offentleggjord måndag. Året før var talet 14,65 millionar, ifølgje tal som vart lagt fram tidlegare denne månaden, og dermed om lag 30 prosent høgare. Fødselstala søkk for fjerde år på rad, ifølgje statistikken.

Talet på måndag kan rett nok bli justert opp noko seinare. Talet på registrerte fødslar er vanlegvis lågare enn det faktiske talet sidan ikkje alle registrerer barnet umiddelbart.

Av barna som vart fødde i fjor, var 52,7 prosent gutar og 47,3 prosent jenter.

Kvinner ventar

– Fødselstalet er lågare enn talet på personar som tok opptaksprøva til universiteta, noterte ein person på plattforma Weibo, det kinesiske alternativet til Twitter. Vedkommande la til at aldring kjem til å bli eit alvorleg problem i fleire tiår framover.

Ein annan kalla den låge delen for «den største krisen den kinesiske nasjonen står overfor».

Kina innførte eittbarnspolitikken på slutten av 1970-talet i eit dramatisk forsøk på å bremse den raske befolkningsveksten.

Avgjerda vart mjuka opp i 2016, men endringa har enno ikkje resultert i nokon babyboom. Kinesiske kvinner har vorte meir frigjorde, noko som inneber at dei oftare utset å få barn eller vel å la vere. Unge par viser til at levekostnadene aukar og meiner det har vore manglande politisk støtte til familiar.

– Viss heile samfunnet ser det som ei plage å få barn, er det eit problem i dette samfunnet, åtvara ein annan på Weibo.

300 millionar pensjonistar

Fødselsstatistikken kjem etter at verdssamfunnet og den globale økonomien gjennom eit år har vore ramma av ein pandemi. Mange kinesiske familiar er uvisse på om dei har ein sikker jobb å gå til.

I november starta ei folketeljing, noko som blir gjennomført kvart tiande år. Mykje av merksemda har handla om ein kan sjå ein befolkningsauke etter at reglane for familieplanlegging vart slakka noko på.

Demografiekspertar har anslått at det kan ta inntil 15 år før tobarnspolitikken får nokon særleg effekt på befolkningsstorleiken. Samtidig blir det venta at talet på pensjonistar kan nå 300 millionar innan 2025.

Statlege kinesiske medium siterte i desember ein tenestemann som kommenterte at fødselsraten har «falle farleg» og at den ligg eit godt stykke under raten på 2,1 barn per kvinne, som er nødvendig for å halde oppe befolkningsnivået i landet i dag.

(©NPK)