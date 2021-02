Georgia startar etterforsking av Trumps forsøk på valpåverknad

utenriks

Det er statsadvokaten Fani Willis i Fulton fylke som har opna sak. Fylket omfattar store delar av den største byen i delstaten Atlanta.

Etterforskinga nemner ikkje Trump ved namn, men dreier seg om forsøk på å få endra delstatsresultatet i presidentvalet i november i fjor. Joe Biden fekk flest stemmer i Georgia, men marginen var knapp. I eit brev som vart sendt til fleire relevante folkevalde ber Willis verne all dokumentasjon relatert til gjennomføringa av valet, særleg dei som kan vere bevis for forsøk på å påverke leiinga for valet.

Gjorde fleire forsøk på påverknad

Den mykje omtalte telefonsamtalen mellom administrasjonsminister Brad Raffensperger og Trump fann stad 2. januar. Trump skal ha hevda at Raffensperger kunne endre det godkjende valresultatet – ein påstand sistnemnde avviste.

– Alt eg vil er å finne 11.780 stemmer, skal Trump ha sagt.

Trump gjorde fleire andre forsøk på å påverke valresultatet i Georgia. I desember ringde han guvernør Brian Kemp og bad han kalle inn eit ekstramøte i delstatsforsamlinga for å underkjenne valresultatet. Trump skal òg ha ringt ein etterforskar og bede han finne bevis for valfusk.

Også under etterforsking i New York

Ifølgje New York Times kan Trumps forsøk på å påverke politikarar i Georgia ha brote minst tre lovar i delstaten.

Trump har heila sidan valnederlaget i byrjinga av november komme med grunnlause påstandar om at Biden berre vann gjennom utstrekt valfusk. Trumps medarbeidarar gjekk til ei rekkje søksmål for å få valresultata i fleire viktige delstatar underkjende, og ingen førte til vesentlege endringar.

Trump er òg under etterforsking for bedrageri i den gamle heimstaten sin New York.

