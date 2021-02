Forsvararane til Trump får krass kritikk

utenriks

Trump sjølv var ikkje til stades i Senatet, men følgde saka frå golfklubben sin i Palm Beach i Florida. Han likte ikkje det han såg og vart ifølgje medarbeidarar rasande på innsatsen til forsvarsadvokatane.

Fleire av Trumps partikollegaer og støttespelarar var heller ikkje imponerte over forsvararane, først og fremst Bruce Castor, og kallar innsatsen ufokusert, dårleg førebudd og lite imponerande.

– Det vart ikkje framført noko argument. Eg aner ikkje kva han held på med, eg forstår ikkje kvifor han seier det han seier, seier Alan Dershowitz, advokaten som representerte Trump førre gong han vart stilt for riksrett.

Erkjende valnederlag

At Castor langt på veg anerkjende at Trump tapte eit val som gjekk riktig for seg, noko den tidlegare presidenten aldri har vilja innrømme, skal særleg ha opprørt Trump, ifølgje dei som kjenner han.

– Trump vart fjerna av veljarane, sa Castor, som ifølgje kritikarane brukte mykje av tida til å smiske med senatorane som utgjer jury og skryte av Demokratanes handtering av saka.

Trumps opphavlege team av forsvarsadvokatar forlét han førre månad, visstnok fordi dei nekta å byggje forsvaret på Trumps udokumenterte påstandar om massivt valfusk, noko han kravde.

Deretter entra David Schoen og Bruce Castor scena.

Fleire republikanarar, blant dei Trumps tidlegare rådgivar Peter Navarro, meiner at også det nye teamet må skiftast ut etter framsyninga på tysdag i Senatet.

– Han må kvitte seg med desse folka. Dei forstår ikkje. Dette er ei politisk rettssak, seier Navarro.

Lukkast ikkje

Trump og tilhengjarane hans sette sin lit til at forsvararane skulle vinne fram med argumentet om at heile riksrettssaka er grunnlovsstridig, og at ho må leggjast bort sidan tiltalen mot Trump først vart teken ut etter at han hadde gått av som president.

Den strategien lukkast ikkje, og seks republikanarar stemde saman med Demokratane då Senatet vedtok å gå vidare med saka.

Bill Cassidy var ein av dei seks. Han meiner Trump-forsvararane gjorde ein «forferdeleg jobb», og det same meiner Susan Collins.

– Det verka ikkje som om dei hadde nokre argument i det heile, og det er jo ei noko uvanleg tilnærming, sa ho.

Castor medgav å ha endra strategi i siste liten fordi Demokratane gjorde «ein god jobb» då dei presentert si sak. Han kommenterte ikkje kritikken ut over dette, men heldt fast på at forsvararane hadde hatt «ein god dag».

Schoen innrømde på si side at «vi må gjere det betre neste gong».

Herjinga til mobben

Jamie B. Raskin, ein av demokratane som fører saka mot Trump, haustar på si side ros for måten han la fram grunnlaget for tiltalen.

Sentralt i presentasjonen til aktoratet var ein 13 minutt lang video, mellom anna av Trumps tale i Washington 6. januar, der han oppmoda folk til å «gå mot» Kongressen.

Videoen viste òg korleis fanatiske Trump-tilhengjarane storma kongressbygningen i eit forsøk på å hindre Senatet frå å erklære Joe Biden som vinnaren av presidentvalet.

Herjinga til mobben inne i kongressbygningen, der livredde politikarar forskansa seg, vart òg dokumentert i detalj.

Raskin kom òg med ein kjensleladd bønn til Republikanarane, som ofte framstiller seg sjølv som ein lov-og-orden-parti, og viste til kva skadar 140 politimenn vart påførte under storminga.

Somme fekk hjerneskadar og augne stukke inn, andre fekk hjarteinfarkt eller vart påførte mentale traume. To av politifolka som var til stades, har sidan teke livet sitt, ifølgje Raskin.

