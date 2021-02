EU-topp innrømmer tregleik i godkjenning av vaksinar

utenriks

– Vi var for seine med godkjenningane. Og kanskje var vi for sikre på at det vi bestilte, faktisk kom til å komme i tide. Vi undervurderte problema knytt til masseproduksjon. På eit vis var vitskapen raskare enn industrien, sa EU-kommisjonens leiar til EU-parlamentet onsdag formiddag.

Ho seier samtidig at ho meiner det var riktig å gi marknadsgodkjenning med vilkår i staden for å hastegodkjenne vaksinane.

– Vi kan ikkje inngå kompromiss når det er snakk om å sprøyte biologisk aktivt materiale inn i sunne menneske, seier EU-leiaren, som er utdanna lege.

Von der Leyen seier dei ekstra tre–fire vekene godkjenningsprosessen tok, var ei viktig investering for å sikre folks tillit til vaksinane, sjølv om det har forseinka utrullinga av vaksinane.

I debatten i parlamentet beklaga von der Leyen igjen at ein klausul i brexitavtalen knytt til irskegrensa vart utløyst då EU innførte eksportkontroll for vaksinar. Klausulen kunne ført til grensekontroll på øya Irland, noko som var avgjerande å unngå då avtalen i si tid vart inngått. Nord-Irland vart raskt unnateke frå eksportkontrollen.

– Faktum er at det vart gjort feil i prosessen fram til den avgjerda, og det beklagar eg. Men det vart riktig til slutt, sa von der Leyen. Ho understreka at kommisjonen vil gjere sitt ytste for å sikre freden i Nord-Irland.

