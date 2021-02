utenriks

– Kven samla mobben? Kven oppmoda mobben? Kven var det som eggja mobben? De veit like godt som meg at det var presidenten, sa Neguse då han heldt innlegget sitt i riksrettssaka mot Donald Trump.

Demokraten trekte fram slagorda «Stop The Lie», «Stop the Steal» og «Fight like Hell to Stop the Steal» som frasar senatorane må hugse.

– Desse orda hadde ei spesiell meining for folkemengda, sa Neguse.

