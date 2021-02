Biden besøkjer Pentagon

utenriks

Medan Donald Trump ville «få slutt på USAs endelause krigar» og hente heim amerikanske soldatar frå utlandet, er det meir uvisst kva etterfølgjaren Joe Biden aktar å gjere.

Biden har gjort det klart at fredsavtalen Trump-administrasjonen inngjekk med Taliban, som legg opp til full amerikansk tilbaketrekking frå Afghanistan innan mai, no er oppe til ny vurdering.

Trump varsla òg tilbaketrekking av 9.500 av USAs rundt 35.000 soldatar i Tyskland, men dette er mellombels stansa av Biden.

Presidenten har gitt USAs nye forsvarsminister Lloyd Austin i oppdrag å gjere ein full gjennomgang av USAs militære nærvær rundt omkring i verda, noko som truleg vil bli tema under besøket i Pentagon onsdag.

Austin har på si side gjort det klart at kampen mot koronapandemien no har øvste prioritet for det amerikanske forsvaret.

24.000 soldatar i nasjonalgarden hjelper allereie med logistikk i vaksinasjonsarbeidet i USA, og det føderale krisebyrået (Fema) har bede Pentagon bidra med 10.000 soldatar som skal bemanne 100 vaksinasjonssenter over heile landet.

Austin har òg varsla kamp mot ekstremisme og seksuelle overgrep i det amerikanske forsvaret, og han har lagt vekt på at Pentagon må bidra aktivt i kampen mot global oppvarming og få ned eigne klimautslepp.

(©NPK)