Australsk høgsterett gir grønt lys til tidsavgrensa forvaring for straffedømde ekstremistar

utenriks

Med fem mot to dommarar avgjorde High Court i Australia onsdag at den dømde terroristen Abdul Benbrika ikkje skal lauslatast frå delstatsfengselet i Victoria sjølv om fengselsstraffa han var dømd til, var ferdig sona i november i fjor.

Algeriskfødde Benbrika vart, saman med fleire, dømd for planlegging av terrorhandlingar i Melbourne i 2009, til fengsel i 15 år. I 2017 vedtok likevel australske styresmakter skjerpa antiterrorlover fordi fleire dømde ekstremistar var i ferd med å sone ferdig dommane sine og skulle førast tilbake til samfunnet. Dette var det ei stor offentleg bekymring rundt.

Derfor vart lova som retta seg inn mot å kunne halde lovbrytarar som framleis blir sett på som ein mogleg fare for samfunnet, vedteke. Dersom påtalemakta ber om det, kan den dømde blir halden i forvaring i tre år om gongen, ut over den opphavlege straffa.

Det er ikkje nødvendig å ha vorte dømt for brot på terrorlovgivinga. Ifølgje riksadvokat Christian Porter er det tilstrekkeleg å ha vist «tydelege terrorist-sympatiar».

Benbrika er den første som får straffa forlengd på denne måten. Styresmaktene har vorte skulda for å tråkke på både menneskerettar og pressefridommen gjennom dei nye terrorlovene som kom på grunn av bekymring for ytterleggåande islamistiske grupper som IS.

(©NPK)