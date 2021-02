Australia diskuterer tøffare karantenereglar

utenriks

– Desse hypersmittsame variantane av viruset har vist seg vanskeleg å få kontroll over. Vi må erkjenne at karantenereglar i dag må vere annleis enn dei var for ein månad eller eit halvt år sidan, seier delstatsminister Dan Andrews i delstaten Victoria.

Både i Australia og New Zealand er karantenereglane i ferd med å bli reviderte som følgje av spreiinga av koronamutasjonane frå Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil. Styresmaktene ser på om reglane om fjorten dagar karantene må skjerpast.

Forslag om å etablere eigne karantenesenter i utmarka og hyppigare testing av nykomne er blant tiltak som blir diskutert.

Sidan utbrotet av pandemien har omtrent 320.000 reisande vorte sett i karantene på hotellrom i to veker i Australia og New Zealand. På den måten har begge land greidd å halde koronautbrotet nede og kontrollert. Men no ser landa at fleire kjem med nye variantar av viruset. Det har mellom anna vore fleire tilfelle av at hotelltilsette har vorte smitta av personar i karantene, noko som har ført til lokal nedstenging og tilsette i karantene.

Australias sentrale styresmakter er likevel motvillige til å endre dagens ordning. Helsedirektør Paul Kelly seier at det mest utfordrande med dagens ordning er transport frå flyplassen og til karantenehotellet, ein risiko som ikkje vil forsvinne sjølv om ein etablerer andre typar mottak.

– Dette er verkeleg eit bra system, men det har hatt nokre utfordringar i det siste. Desse har vi teke grep om. Kan det forbetrast? Sjølvsagt, alle system kan alltid bli betre, seier Kelly.

