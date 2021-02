Aktor: – Bevisa vil vise at Trump ikkje var ein uskuldig tilskodar

utenriks

Dei demokratiske kongressrepresentantane i aktoratet byrja onsdag for alvor å snakke om dei faktiske forholda i saka.

– Bevisa vil vise dykk at tidlegare president Donald Trump ikkje var ein uskuldig tilskodar. Bevisa vil vise at han tydeleg eggja til 6. januar-opprøret, sa Jamie B. Raskin, som leiar aktoratet.

– Og då valden som venta på uunngåeleg vis kom og overkøyrde Senatet og Representanthuset med kaos, vil vi vise dykk at han fullstendig abdiserte frå ansvaret sitt for å stanse valden, la han til.

Drepne og såra

Trump står tiltalt for å ha eggja tilhengjarane sine til å storme Kongressen og gjere opprør.

Éin politimann og éin inntrengjar vart drepne under storminga, og tre andre mista livet. Mange andre vart skadde, og to politimenn har tatt sjølvmord i etterkant av opptøyane.

– Kven samla mobben? Kven oppmoda mobben? Kven var det som eggja mobben? De veit like godt som meg at det var presidenten, sa demokraten Joe Neguse i Senatet onsdag.

Neguse, som er ein del av aktoratet, viste videoopptak av talen Trump heldt før tilhengjarane hans trengde seg inn i Kongressen. Han argumenterte for at Trump meinte det bokstaveleg då han bad tilhøyrarane gå mot Kongressen og «kjempe som faen».

Trumps forsvararar hevdar dette ikkje var bokstaveleg meint og at Trump ikkje ønskte vald.

Fekk halde fram

Riksrettssaka byrja tysdag, og dei innleiande argumenta dreidde seg om heile saka er grunnlovsstridig fordi Trump ikkje lenger er president.

Eit fleirtal på 56 av 100 senatorar stemde for at saka er i tråd med grunnlova. Alle demokratane og seks republikanarar stemde for.

Stemmetala var ein ny indikasjon på at Trump neppe vil bli dømt. I så fall blir det kravd eit fleirtal på 67 senatorar.

På opningsdagen kom Raskin òg med ein kjensleladd skildring av frykta inne i kongressbygningen i det demonstrantane braut seg inn.

– Rundt meg var det folk som ringde ektefellane sine og kjære for å ta farvel, fortalde leiaren for aktoratet.

Raskins dotter og svigerson var tilfeldigvis på besøk i Kongressen 6. januar. Også dei ringde pårørande for å ta farvel fordi dei var redde for å bli drepne.

Frikjent i fjor

Trump er den første amerikanske presidenten som er stilt for riksrett to gonger, og den første saka fann stad i fjor. Han var då tiltalt for å ha pressa presidenten i Ukraina til å finne opplysningar som kunne skade Joe Biden politisk.

Republikanarane hadde på dette tidspunktet fleirtal i Senatet, og dei sørgde for å frikjenne han.

I motsetning til førre gong går riksrettssaka no føre seg på åstaden for lovbrotet som Trump er skulda for.

Juryen er senatorane som sjølv måtte søkje dekning då rasande Trump-tilhengjarar braut seg inn i kongressbygningen.

Ein av Trumps forsvararar, David Schoen, hevda tysdag at riksrettssaka er ein politisk motivert prosess som vil splitte det amerikanske samfunnet.

Han skulda Demokratane for hastverk då tiltalen vart teken ut, noko som ifølgje Schoen viser at dei ikkje var interesserte i noka grundig etterforsking av storminga av Kongressen.

(©NPK)