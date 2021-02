utenriks

Den internasjonale ekspertgruppa frå WHO, som er i Wuhan for å spore opp opphavet til koronaviruset, har ikkje funnen kjelda til viruset, opplyste dei på ein pressekonferanse i Wuhan tysdag.

Ekspertgruppa har ikkje funne bevis for covid-19-utbrot i Wuhan før desember 2019. Ein talsmann for den kinesiske helsekommisjonen seier at det kan ha vore ukjende utbrot i andre kinesiske regionar før eller samtidig som Wuhan-utbrotet.