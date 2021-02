Varselskot og tåregass mot demonstrantar i Myanmar

utenriks

For fjerde dag på rad har demonstrantar strøymt ut i gatene i fleire byar i Myanmar for å krevje at demokratiet blir innført att.

I hovudstaden Naypyidaw tok politiet først i bruk vasskanonar, før det ifølgje fleire augnevitne vart skote varselskot i lufta. Ifølgje eitt augnevitne vart det òg skote med gummikuler mot demonstrantar, men dette er ikkje stadfesta frå andre hald.

Journalistar på staden stadfestar at det er fyrt av skot, noko som også kan høyrast på videoar som er delte i sosiale medium.

Tåregass

I den nest største byen i landet, Mandalay, der militærjuntaen har innført portforbod og forbyr fleire enn fem menneske å komme saman, vart det brukt tåregass mot demonstrantar tysdag, ifølgje augevitne.

– Politiet brukte berre tåregass mot demonstrantar som bar på NLD-flagg, fortel eitt augevitne, med tilvising til Aung San Suu Kyis parti.

Ifølgje Reuters vart minst 27 demonstrantar arresterte i Mandalay tysdag, blant dei ein journalist.

Trassar forbod

Også i Yangon, den største byen i landet som lenge var hovudstad, var det nye demonstrasjonar tysdag.

Mange lærarar la ned arbeidet og deltok i ei markering langs hovudvegen gjennom byen, der dei heva tre fingrar i vêret, symbolet på demokratikampen i Søraust-Asia.

Åtvara

Militærjuntaen åtvara måndag demonstrantane om at det ville bli slått effektivt ned på dei som «bryt lova og forstyrrar, forhindrar og øydelegg stabiliteten i landet, den offentlege tryggleiken og respekten for lovene i landet».

Kort tid etter kunngjorde kuppmakarane at det var innført unntakstilstand og portforbod i sju bydelar i Mandalay.

(©NPK)