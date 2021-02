Trumps advokatar hardt ut mot riksrettssaka

utenriks

I prosesskriftet som Trumps advokatar la fram måndag, skuldar dei Demokratane for å utnytte kaoset og trauma etter angrepet på Kongressen til eiga politisk vinning.

Dei argumenterer med at Trump rett og slett brukte ytringsfridommen sin då han skapte tvil om valresultatet, og at han berre oppmoda til fredeleg protest. Han kan derfor ikkje haldast ansvarleg for handlingane til dei som stod for opptøyane.

Viser til grunnlova

Dei seier òg at Senatet ikkje har rett i samsvar med grunnlova til å stille Trump for riksrett, sidan han ikkje lenger er president, og nektar for at Demokratanes målsetjing er rettferd.

– I staden er dette berre eit egoistisk forsøk frå Demokratanes leiing på å utnytte kjensla av skrekk og forvirring som kom over alle amerikanarar i heile det politiske spekteret då dei såg øydeleggingane i Kongressen som nokre hundre menneske stod for, skriv advokatane.

– I staden for å handle for å heile nasjonen, eller i det minste fokusere på å stille dei som storma Kongressen for retten, prøver speakeren i Representanthuset og hennar allierte å utnytte kaoset til eiga politiske vinning, skriv advokatane.

Moralsk nødvendig

For Demokratane derimot har det vorte moralsk maktpåliggjande å ansvarleggjere Trump for det som skjedde. Fleire av dei har den siste tida komme med augnevitneskildringar av kaoset, der dei frykta for livet medan fanatiske Trump-tilhengjarar jakta på dei.

I deira prosesskriv heiter det at Trump sette alle medlemmene i Kongressen i livsfare då han sende tilhengjarane sine som ein «ladd kanon» mot dei folkevalde, og han blir skulda for å ha eggja til «valdelege, døyelege, øydeleggjande og undergravande handlingar».

– I eit alvorleg svik mot sin presidenteid, eggja president Trump ein valdeleg mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjenninga av Joe Biden som vinnar av presidentvalet, seier aktoratet med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen.

Måtte barrikadere seg

Raskin sjølv måtte barrikadere seg på kontoret sitt. Medarbeidarane hans stod klar med jernstenger innanfor døra om nokon skulle bryte seg inn, og familien hans, som skulle vere til stades ved den høgtidelege godkjenningsprosessen av Biden, gøymde seg under borda.

Alexandria Ocasio-Cortez er ein av dei som har lagt ut ein video der ho fortel at ho frykta at hennar siste dag hadde komme. Ho høyrde mobben som ropte «kvar er ho» medan ho gøymde seg på kontoret til kollegaen Katie Porter.

Også den republikanske visepresidenten Mike Pence, som i tråd med grunnlova stod for godkjenninga av Biden, måtte saman med familien reddast unna av livvakter medan inntrengjarane ropte at han måtte hengast.

– Ein manglande dom vil gi mot til framtidige leiarar til å prøve å behalde makta med alle middel – og vil antyde at det ikkje finst noka grense ein president kan krysse, heiter det i Demokratanes 77 sider lange prosesskrift.

Det amerikanske folket må vernast «mot ein president som provoserer fram vald for å velte vårt demokrati», seier Demokratane, som meiner Trump er ansvarleg for opptøyane 6. januar der fem menneske mista livet.

Republikanarane har kjølna

For ikkje å komme i vegen for godkjenninga av nokon av Joe Bidens viktigaste ministrar, utsette Demokratane å sende over tiltalen til Senatet i fleire veker.

Men etter kvart som dagane er gått, har appetitten til enkelte republikanarar på å straffe Trump kjølna. Sjølv om mange av dei delvis la skulda på Trump for opptøyane, innser dei etter kvart at det er vanskeleg å få Trump som motstandar når nominasjonsprosessen føre valet om to år står for døra.

Det trengst minst 17 republikanarar i tillegg til dei 50 demokratane i Senatet for å felle ein dom over Trump, men i ei avstemming nyleg om å avvise rettssakssaka, stemde berre fem republikanarar saman med demokratane.

Mitch McConnell, som no er Republikanaranes mindretalsleiar i Senatet, er ein av dei som var ope oppgitt over Trump, og som mange meinte vurderte å stemme for å dømme han.

Ifølgje ekspertane er det berre om han skulle stemme for ein dom, at så mange som 17 republikanarar kunne vorte med på å dømme Trump, og han var ikkje blant dei fem som stemde mot å avvise saka.

