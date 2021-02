Polske historikarar dømde for holocaust-ærekrenking

utenriks

Saka dreidde seg om nokre sider der Barbara Engelking og Jan Grabowski seier at onkelen til 81 år gamle Filomena Leszczynska rana ei jødisk kvinne under krigen, og bidrog til at jødar som gøymde seg i ein skog i Polen vart drepne. Leszczynska hevdar onkelen var ein polsk heilt som bidrog til å redde jødar, og at saka har krenkt namnet og ryktet til henne og familien.

Engelking og Grabowski må komme med ei skriftleg unnskyldning overfor Leszczynska. Dei må likevel ikkje betale 100.000 zloty (460.000 kroner) i oppreisning, slik advokatane hennar kravde.

Saka blir sett som ein viktig del av kampen for akademisk fridom for holocaust-forskarar. I 2018 prøvde polske styresmakter å forby falske skuldingar om holocaust-relaterte lovbrot mot Polen og polakkar, og også andre polske journalistar og historikarar har vore i søkjelyset til styresmaktene etter å ha belyst deltakinga til polakkar i utryddinga av jødar.

