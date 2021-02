Norsk professor blir trua på livet av etiopiarar

utenriks

Tronvoll er professor i freds- og konfliktstudium ved Bjørknes Høyskole i Oslo og har forska på Etiopia og Eritrea sidan byrjinga av 1990-talet.

Han har òg bakgrunn som professor i menneskerettar ved Universitetet i Oslo og har mellom anna vore knytt til London School of Economics, Columbia University og universitetet i Addis Abeba i Etiopia som forskar.

Dei etniske og politiske skiljelinjene er sterke i Etiopia, og Tronvoll er ikkje uvand med hets og truslar.

Då Etiopias statsminister Abiy Ahmed, som i 2019 fekk Nobels fredspris, i november i fjor innleidde ein stor militæroffensiv mot Tigray-folk frigjeringsfront (TPLF), tok det likevel heilt av.

Svertekampanje

Analysen den norske professoren gjorde av offensiven vart ikkje godt motteken i Addis Abeba, der styresmaktene innleidde det Tronvoll kallar ein godt organisert svertekampanje.

Leiaren for den etiopiske etterretningstenesta INSA, Shumete Gizaw, skulda mellom anna Tronvoll for å vere betalt av TPLF for å spreie desinformasjon om krigen i Tigray-regionen.

Skuldingane, som Tronvoll bestemt avviser, vart formidla av Etiopias statlege nyheitsbyrå ENA og vart raskt plukka opp av etiopiarar i eksil, også i Noreg. Det utløyste ein straum av truslar, også drapstruslar.

Ba UD om hjelp

I slutten av desember tok Tronvoll kontakt med Utanriksdepartementet og bad om bistand.

– Det går føre seg ein aktiv koordinert hatkampanje mot meg frå etiopiske aktivistar som spreier usanningar og ugrunna skuldingar, som tilsynelatande er koordinerte med etiopiske styresmaktsorgan, sa han.

Tronvoll bad om at saka vart teken opp med etiopiske styresmakter og kravde at skuldinga frå INSA-sjefen vart trekt tilbake.

UD stadfesta at dei såg alvorleg på saka og lova i midten av januar at Noregs ambassade i Addis Abeba ville «ta opp saka på generelt grunnlag med etiopiske styresmakter».

Oppmoding frå Abiy

Hetsen spakna likevel ikkje med det, noko Tronvoll gjorde departementet merksam på.

– Eg kan opplyse om at den formelle «kampanjen» mot meg i statlege medium, der det blir sett fram ugrunna skuldingar, held fram, skreiv han i ein ny førespurnad til departementet.

Utsegner frå statsminister Abiy Ahmed tyder heller ikkje på at det etiopiske regimet vil stanse forsøka sine på å sverte forskarar som Tronvoll.

I byrjinga av denne månaden oppmoda Etiopias statsminister i ei Twitter-melding etiopiarar i utlandet til å «slå tilbake mot» dei som kritiserer utviklinga i landet.

Måtte avlyse

At bodskapen vart følgt opp, herskar det liten tvil om. Få dagar seinare skulle Tronvoll saman med ekspertar frå Egypt og Somalia delta i ein debatt i regi av Fellesrådet for Afrika, der temaet var konflikten som har oppstått mellom Etiopia og naboland som følgje av det store damprosjektet i Nilen.

Det arrangementet resulterte i nye drapstruslar mot Tronvoll, visstnok frå etiopiske nasjonalistar og amhara-aktivistar, og Fellesrådet fann det derfor tryggast å avlyse.

– Vi måtte prioritere innleiarane sin tryggleik og oppleving av situasjonen, seier Fellesrådets daglege leiar Aurora Nereid til Bistandsaktuelt.

Norsk samarbeidsland

– At ein får truslar når ein analyserer krig og menneskerettsbrot er ei erfaring eg har levd med i mange år. Men at aktivistar, oppmuntra av regjeringa, i eitt av Noregs samarbeidsland greier å avgrense ytringsfridommen her i landet, er oppsiktsvekkjande, konstaterer Tronvoll.

– Eg håpar at Utanriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet vil ta tak i denne problemstillinga med det alvoret det krev, legg han til.

Etiopia er eitt av ti land som i bistandssamanheng blir omtalt som partnar for langsiktig utvikling av Noreg og har dei siste 20 åra fått rundt 6,3 milliardar kroner i norsk bistand, viser tal frå Norad.

Bistanden var ifølgje UD på rundt 500 millionar kroner i fjor og året før på rundt 700 millionar kroner.

Ikkje innsyn

NTB har bede Utanriksdepartementet om innsyn i kommunikasjonen som har funne stad mellom den norske ambassaden i Addis Abeba og etiopiske styresmakter om kampanjen og truslane Tronvoll blir utsette for, men har ikkje fått svar på førespurnaden.

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) oppmodar i eit generelt svar Tronvoll til å politimelde truslane han har fått.

– Forsvar av ytringsfridommen er ein viktig del av utanrikspolitikken til regjeringa. I samband med konflikten i Tigray har vi dessverre sett at meiningsmotstandarar vert møtte med truslar. Ytringsfridom blir òg avgrensa på andre måtar gjennom arrestasjon, utvising eller trakassering av journalistar og analytikarar, seier han til NTB.

Håplaus oppmoding

– Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har gitt uttrykk for bekymring for hatspråk og teke opp respekt for menneskerettane i samtalar med etiopiske styresmakter. Dette vil vi halde fram med å gjere. Alvorlege truslar som blir sette fram i sosiale medium er politisaker og bør meldast, seier Frølich Holte.

Ei håplaus oppmoding, meiner Tronvoll, og viser til at ei slik melding med stor grad av sannsyn vil ende med bortlegging.

– Derfor sende eg ei bekymringsmelding til Politiets tryggingsteneste (PST) i november i fjor og bad dei om å gjere ei risikovurdering av situasjonen min, noko dei avviste som utanfor deira «mandat», fortel Tronvoll.

Ikkje kjent med

Etiopias ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Noreg, opplyser til NTB at dei ikkje er kjende med at Tronvoll har fått drapstruslar.

I ein usignert e-post skriv ambassaden at dei heller ikkje er kjende med skuldingane frå den etiopiske etterretningstenesta INSA, om at Tronvoll får pengar frå TPFL for å spreie propaganda.

– Det vi derimot er kjende med, er professor Kjetil Tronvolls gjentekne og ugrunna kritikk og grunnlause alvorlege skuldingar mot den etiopiske regjeringa, heiter det i e-posten.

