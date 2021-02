utenriks

Wilson døydde måndag kveld i sin eigen heim i Las Vegas, opplyser plateselskapet.

Saman med Diana Ross og Florence Ballard utgjorde ho originalbesetninga i gruppa «The Supremes», som slo gjennom for alvor på starten av 1960-talet.

Dei vart ein av dei største Motown-suksessane, med 12 singel som toppa hitlistene. Blant dei største hitane er «Stop in the Name of Love» og «Baby Love».

Gruppa vart oppløyst i 1977.

