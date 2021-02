Livsviktig hjelp endeleg framme i Bangui

utenriks

– 14 lastebilar, ni av dei frå FNs matvareprogram (WFP), er no framme, opplyser ein talsmann for FNs fredsbevarande styrke (Minusca) i landet.

Opprørarar under leiing av tidlegare president François Bozize kontrollerer no rundt to tredelar av Den sentralafrikanske republikken og truar med å ta over Bangui og styrte den nyleg attvalde presidenten Faustin Archange Touadera.

Touadera er avhengig av støtte frå FN-styrken, og han får òg bistand av militært personell frå Russland og Rwanda.

Sidan desember har opprørarane blokkert hovudvegen til Bangui, og 1.600 lastebilar har sidan venta ved grensa til nabolandet Kamerun, 500 av dei med naudhjelp i lasta.

Prisen på matvarer har skote i vêret, og FNs naudhjelpskontor anslår at 57 prosent av landets rundt 4,9 millionar innbyggjarar er avhengige av matvarehjelp utanfrå.

– Dei første lastebilane frå Kamerun kom til Bangui med eskorte frå Minusca, opplyser talsmannen Abdoulaziz Fall.

Minusca har 12.000 soldatar i landet og har dei siste dagane teke tilbake fleire landsbyar frå opprørarane, seinast Bossemptele nordvest for hovudstaden.

