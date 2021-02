utenriks

TV-kanalen CNBC viser til opplysningar frå kjelder som jobbar for Demokratane i Representanthuset.

Kjeldene hevdar at dei nye bevisa kjem til å vise at Trump brukte fleire veker på å leggje grunnlaget for opptøyane 6. januar.

I tillegg heldt Trump fram å eggje tilhengjarane sine etter at valdsbruken var i gang, ifølgje kjeldene.

Dei meiner det er mogleg at republikanarane i Senatet kjem til å stemme for å dømme Trump når dei får sett dei nye bevisa.

